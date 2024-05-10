В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Щебекинском округе Белгородской области запустили сирену ракетной опасности

В Щебекинском округе Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Ранее сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе области.

До этого сообщалось, что от атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 9 мая пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых девять сгорели.