Жителей российского города призвали укрыться из-за ракетной опасности

Белгородский глава Гладков: в городе объявлена ракетная опасность

Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник обратился к жителям российского города и призвал их укрыться в безопасных местах.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (...) Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в блоге Гладков.

Он добавил, что безопасными в доме считаются коридор, ванная комната, туалет и кладовая.

Ранее сообщалось, что от атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 9 мая пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых 9 сгорели.