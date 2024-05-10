Польский судья Шмидт анонсировал публикацию секретного документа

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт сообщил о публикации секретного документа

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт анонсировал в своем Telegram-канале публикацию секретного документа из Варшавы.

«Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы!», — написал он.

Выяснилось, что Шмидт пошутил по поводу планов публикации секретного документа. По его словам, он не нарушал законов Польши

Ранее экс-судья поблагодарил президента Александра Лукашенко за охрану. Он рассказал, что в Белоруссии чувствует себя в безопасности, но знает, на что способны польские спецслужбы. Как указал Шмидт, в Польше его преследовали за политическую позицию.