Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 10 мая 2024Мир

Польский судья Шмидт анонсировал публикацию секретного документа

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт сообщил о публикации секретного документа

Фото: Arisa Chattasa / Unsplash

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт анонсировал в своем Telegram-канале публикацию секретного документа из Варшавы.

«Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы!», — написал он.

Выяснилось, что Шмидт пошутил по поводу планов публикации секретного документа. По его словам, он не нарушал законов Польши

Ранее экс-судья поблагодарил президента Александра Лукашенко за охрану. Он рассказал, что в Белоруссии чувствует себя в безопасности, но знает, на что способны польские спецслужбы. Как указал Шмидт, в Польше его преследовали за политическую позицию.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

      Пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса раскрыл подробности произошедшего

      Польский судья Шмидт анонсировал публикацию секретного документа

      Спасших пассажиров автобуса в Петербурге дагестанцев представят к госнаградам

      Польский судья Шмидт назвал шуткой план публикации секретного документа

      Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене

      В Британии предрекли ВСУ потерю позиций в Славянске и Краматорске

      Мбаппе ушел из ПСЖ

      Россиян предупредили о сильной магнитной буре

      Украинец попал в реанимацию после визита в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше