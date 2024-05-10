Уехавший в Белоруссию польский судья поблагодарил Лукашенко за охрану

Уехавший в Белоруссию польский судья Шмидт поблагодарил Лукашенко за охрану

Польский судья Томас Шмидт, уехавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, поблагодарил президента Александра Лукашенко за охрану. Об этом сообщает RT.

Шмидт рассказал, что в Белоруссии чувствует себя в безопасности, но знает, на что способны польские спецслужбы. По словам судьи, в Польше его преследовали за политическую позицию. Там Шмидта уже лишили иммунитета и выпустили приказ о его аресте.

6 мая судья отказался от своей должности в знак протеста Варшаве и уехал в Белоруссию. Он заявил, что выступает за мир и добрососедские отношения Варшавы с Минском и Москвой.

После этого Шмидт выразил опасения, что на его жизнь будут покушаться. Президент Белоруссии попросил силовиков «присмотреть» за укрывшимся в стране судьей. По словам главы государства, милиция будет приглядывать за Шмидтом, чтобы «мерзавцы эти не угробили человека».