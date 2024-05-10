Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 10 мая 2024Бывший СССР

Уехавший в Белоруссию польский судья поблагодарил Лукашенко за охрану

Уехавший в Белоруссию польский судья Шмидт поблагодарил Лукашенко за охрану

Кадр: CTVBY / YouTube

Польский судья Томас Шмидт, уехавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, поблагодарил президента Александра Лукашенко за охрану. Об этом сообщает RT.

Шмидт рассказал, что в Белоруссии чувствует себя в безопасности, но знает, на что способны польские спецслужбы. По словам судьи, в Польше его преследовали за политическую позицию. Там Шмидта уже лишили иммунитета и выпустили приказ о его аресте.

6 мая судья отказался от своей должности в знак протеста Варшаве и уехал в Белоруссию. Он заявил, что выступает за мир и добрососедские отношения Варшавы с Минском и Москвой.

После этого Шмидт выразил опасения, что на его жизнь будут покушаться. Президент Белоруссии попросил силовиков «присмотреть» за укрывшимся в стране судьей. По словам главы государства, милиция будет приглядывать за Шмидтом, чтобы «мерзавцы эти не угробили человека».

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел встречу с Мишустиным

      Путин заявил о намерении еще раз встретиться с Мишустиным

      Украинским военным еще сильнее урезали зарплату

      Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина

      Уехавший в Белоруссию польский судья поблагодарил Лукашенко за охрану

      Экс-первая ракетка мира из США рассказала о вдохновляющем ее россиянине Рублеве

      Мишустин пообещал Путину непрерывную работу правительства

      В США попросят исключения на запрет импорта урана из России

      Боррель заявил об отсутствии интереса Китая повлиять на Россию по Украине

      Газопроводы в нескольких областях Украины подверглись удару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше