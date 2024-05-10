Стало известно о позиции ХАМАС в переговорах по Газе

ХАМАС: движение не вышло из переговоров по Газе, но они в тупике

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хейя сообщил, что организация не вышла из переговоров с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа, но диалог между сторонами «зашел в тупик». Об этом пишет ТАСС.

«Диалог зашел в тупик из-за израильской агрессии в Рафахе», — уточнил он. Как указал аль-Хейя, заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху направлены «на удовлетворение его собственных амбиций».

Ранее Нетаньяху рассказал об имеющихся разногласиях с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в секторе Газа. Он уточнил, что еврейское государство намерено сделать все возможное для того, чтобы защитить себя.

Тем временем движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Страна выдвинула ряд возражений против этого предложения.