Стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в Газе

ХАМАС заявило об отказе Израиля от прекращения огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Об этом передает агентство AFP.

В публикации отмечается, что делегация ХАМАС направилась в Доху. Также стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в секторе Газа. Страна выдвинула ряд возражений против этого предложения.

В заявлении утверждается, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и «мяч теперь на стороне поля оккупантов».

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

До этого премьер Израиля обозначил цели операции армии в Рафахе. Он подчеркнул, что военные стремятся уничтожить ХАМАС, а также освободить заложников.