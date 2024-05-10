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06:18, 10 мая 2024Мир

Стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в Газе

ХАМАС заявило об отказе Израиля от прекращения огня в секторе Газа

Фото: Baz Ratner / Reuters

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Об этом передает агентство AFP.

В публикации отмечается, что делегация ХАМАС направилась в Доху. Также стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в секторе Газа. Страна выдвинула ряд возражений против этого предложения.

В заявлении утверждается, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и «мяч теперь на стороне поля оккупантов».

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

До этого премьер Израиля обозначил цели операции армии в Рафахе. Он подчеркнул, что военные стремятся уничтожить ХАМАС, а также освободить заложников.

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      Марина Совина
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