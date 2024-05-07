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20:51, 7 мая 2024Мир

Нетаньяху обозначил цели операции израильской армии в Рафахе

Нетаньяху: целью операции ЦАХАЛ в Рафахе является уничтожение ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе является уничтожение палестинской радикальной группировки ХАМАС, а также освобождение заложников. Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова опубликованы на сайте канцелярии правительства.

«Вход в Рафах преследует две основные военные цели: возвращение наших похищенных и уничтожение ХАМАС», — рассказал политик.

Нетаньяху добавил, что озвученные ранее предложения ХАМАС по перемирию «были направлены на срыв входа израильской армии». По его мнению, мнения двух сторон об условиях компромисса слишком отличаются друг от друга, поэтому Тель-Авив оказывает военное давление на группировку.

Премьер резюмировал, что Израиль не позволит ХАМАС восстановить свое «преступное правление» в Газе, а также обозначил захват контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» как ключевую цель операции в городе.

Ранее пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе. По его словам, Тель-Авив ничего не сделал для обеспечения безопасности маршрутов для беженцев и конечных мест их размещения.

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      Максим Габриелян
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