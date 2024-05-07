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18:57, 7 мая 2024Мир

ООН обвинила Израиль в нарушении всех норм международного права при эвакуации

УКГВ ООН: Израиль нарушил все пять международных норм эвакуации в Газе

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе. Об этом заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, передает РИА Новости.

«Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было», — рассказал он.

Лаерке также подчеркнул, что одним из главных принципов правильной эвакуации населения является безопасность коммуникаций для беженцев и конечных мест их размещения. По его словам, Израиль ничего не сделал для гарантирования данных прав.

Ранее стало известно, что Тель-Авив призвал мирных жителей к эвакуации из Рафаха на фоне возможной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе. В частности, израильские силы попросили жителей перебраться в специальную зону, которая находится между городами Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Через несколько часов после призыва ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по городу. Как сообщает телеканал Al Jazeera, многие не успели покинуть Рафах перед началом боевых действий.

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      Максим Габриелян
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