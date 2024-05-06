Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Рафаха из-за возможной операции

The Times of Israel: Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Рафаха

Тель-Авив призвал мирных жителей к эвакуации из Рафаха на фоне возможной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа», — отмечается в материале издания.

В частности, израильские силы просят жителей перебраться в специальную зону, которая находится между городами Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. По его словам, даже заключение сделки с движением об освобождении заложников не остановит процесс.