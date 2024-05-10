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04:11, 10 мая 2024Мир

Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил около 20 из 24 батальонов ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила почти все батальоны палестинского движения ХАМАС, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Merit Street Media.

«Нам удалось уничтожить около 20 батальонов из 24 террористических батальонов ХАМАС. Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — заявил он.

Премьер признал, что израильские войска будут вынуждены столкнуться к серьезным сопротивлением со стороны ХАМАС в Рафахе, подчеркнув, что им удастся справиться с этим.

Ранее были опубликованы захода бронетанковых подразделений ЦАХАЛ в Рафах на границе с Египтом. На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа. Также продемонстрирована работа военной техники.

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      Марина Совина
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