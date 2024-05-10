Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил около 20 из 24 батальонов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила почти все батальоны палестинского движения ХАМАС, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Merit Street Media.

«Нам удалось уничтожить около 20 батальонов из 24 террористических батальонов ХАМАС. Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — заявил он.

Премьер признал, что израильские войска будут вынуждены столкнуться к серьезным сопротивлением со стороны ХАМАС в Рафахе, подчеркнув, что им удастся справиться с этим.

Ранее были опубликованы захода бронетанковых подразделений ЦАХАЛ в Рафах на границе с Египтом. На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа. Также продемонстрирована работа военной техники.