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07:19, 10 мая 2024Мир

Нетаньяху рассказал о разногласиях с Байденом

Нетаньяху надеется на преодоление разногласий с Байденом по ситуации в Газе

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об имеющихся разногласиях с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в секторе Газа, выразив уверенность в том, что их удастся преодолеть. Об этом сообщает издание Haaretz.

«У нас часто были договоренности, но были и разногласия. Мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас», — заявил израильский премьер.

Он подчеркнул, что еврейское государство намерено сделать все возможное для того, чтобы защитить себя.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.

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      Марина Совина
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