На форме сборной Украины появилась «Слава Украине!»

На новом комплекте формы сборной Украины по футболу появился националистский лозунг «Слава Украине!». Фотографии комплекта доступны на сайте Федерации футбола страны.

Два варианта выполнены в традиционных желтом и синем цветах. Помимо них, технический спонсор команды разработал белую форму. На обратной стороне футболок появилась надпись «Слава Украине».

Ранее 4 сентября президент страны Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии.

После матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии в сети появилось видео, на котором защитник Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич кричат «Слава Украине!». Встреча завершилась победой хорватов в серии пенальти. Позднее Вида принес свои извинения.

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