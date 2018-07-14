Хорватскому футболисту сошло с рук очередное провокационное видео

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не станет наказывать хорвата Домагоя Виду за второе видео со словами «Слава Украине» и «Гори, Белград». Об этом написал журналист «Би-би-си» Ричард Конвей в своем Twitter-аккаунте.

В ходе анализа второго ролика, в комитете пришли к выводу, что он был записан до того, как было вынесено решение по первому ролику, где Вида произносит «Слава Украине». По этой причине в ФИФА не видят причин налагать на футболиста дополнительные санкции.

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12 июля Вида публично извинился за запись. «Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз хотел бы извиниться перед русским народом», — сообщил Вида.

8 июля дисциплинарный комитет рассмотрел первый провокационный ролик, записанный после победы Хорватии над Россией. Тогда футболисту было вынесено предупреждение.

Финал чемпионата мира-2018 между хорватами и сборной Франции состоится 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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