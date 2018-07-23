Дзюба пожелал вбить в землю восславившего Украину хорвата

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как отреагировал на поступок защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу записали видео и прокричали «Слава Украине!». Слова форварда приводятся на сайте клуба.

«Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит», — сказал Дзюба.

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По словам форварда, после поражения от хорватов в раздевалке сборной России сначала было тихо, а потом несколько футболистов выступили с речью. «Сперва мы вместе с Федей Кудряшовым ходили на допинг-контроль, потом давал интервью. В раздевалке стояла гробовая тишина, всем было тяжело. Потом потрясающую речь произнес Сергей Игнашевич. Потом я. Потом Федя Смолов», — рассказал он.

Матч 1/4 финала чемпионата мира завершился победой сборной Хорватии в серии пенальти. После поединка появилось видео, на котором Вида и Вукоевич кричат «Слава Украине!». Позже в сети было опубликовано еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова произносит лозунг украинских националистов.

После этого Вида извинился перед россиянами за видео. «Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — сказал он.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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