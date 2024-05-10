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21:51, 10 мая 2024Мир

Участок Арктики выставили на продажу за 300 миллионов евро

Bloomberg: участок Арктики выставили на продажу за 300 миллионов евро

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили за 300 миллионов евро. Об этом написало агентство Bloomberg.

«В высоких широтах Арктики за 300 миллионов евро (323 миллиона долларов) продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения», — написали журналисты.

Как говорится в статье, это происходит после того, как в Арктике было зафиксировано самое теплое лето в 2023 году. В регионе Шпицберген из-за резкого изменения климата стало гораздо меньше морского льда. Журналисты отмечают, что последствия потепления — это благо для России, которая с открытием территории получит доступ к дополнительным морским путям.

Авторы статьи указали, что участок площадью 14 830 акров находится в 40 милях от населенного города Лонгиербюен на острове Шпицберген. Он включает в себя более трех миль береговой линии и полон гор, фьордов и арктической дикой природы.

В апреле отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери заявил, что Россия доминирует над альянсом НАТО в Арктике, обладая большей военной силой.

Так, по его словам, Арктика — это единственный регион, где Россия обладает военным преимуществом.

В марта Совет Федерации одобрил закон о расширении Арктической зоны России на два района ХМАО (Югры).

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      Марина Совина
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