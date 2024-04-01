В Финляндии признали доминирование России над НАТО в Арктике

Sun: финский генерал Товери заявил о доминировании России над НАТО в Арктике

Россия доминирует над альянсом НАТО в Арктике, обладая большей военной силой. Об этом в интервью британскому изданию The Sun сообщил отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери.

«Да, у нас протяженная граница с Россией, но вы должны помнить, что более 80 процентов этой границы — это сплошная дикая местность», — сказал бывший военный, добавив, что Арктика — это единственный регион, где Россия обладает военным преимуществом.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что войска западных стран в будущем могут быть размещены на территории Украины.