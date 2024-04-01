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16:58, 1 апреля 2024Мир

В Финляндии признали доминирование России над НАТО в Арктике

Sun: финский генерал Товери заявил о доминировании России над НАТО в Арктике
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия доминирует над альянсом НАТО в Арктике, обладая большей военной силой. Об этом в интервью британскому изданию The Sun сообщил отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери.

«Да, у нас протяженная граница с Россией, но вы должны помнить, что более 80 процентов этой границы — это сплошная дикая местность», — сказал бывший военный, добавив, что Арктика — это единственный регион, где Россия обладает военным преимуществом.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что войска западных стран в будущем могут быть размещены на территории Украины.

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      Виктория Кондратьева
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