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09:39, 31 марта 2024Мир

В Финляндии не исключили возможность отправки войск на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен: отправка западных войск на Украину не исключена

Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

Войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем, хотя на данный момент такая необходимость отсутствует. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает ТАСС.

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — подчеркнула министр, уточнив, что пока не нужно «раскрывать все карты» по этому вопросу.

При этом Элина Валтонен согласилась со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который начал дискуссию о возможности отправки войск на украинскую территорию. По ее мнению, важно показать, что Запад готов в дальнейшем помогать Киеву и усиливать поддержку.

Ранее в Финляндии заявили о желании продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. По сообщению Yle, этот вопрос будет обсуждаться правительством после Пасхи, которая в стране отмечается 31 марта.

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      Дмитрий Попов
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