Кабмин Финляндии захотел продлить закрытие КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией в начале апреля. Об этом сообщает Yle.

Уточняется, что обсуждение начнется после Пасхи (католическая Пасха отмечается 31 марта — прим. «Ленты.ру»), то есть с 2 апреля.

Канцлер юстиции Туомас Пеюсти не исключает, что «серьезные основания» для продления закрытия пропускных пунктов будут найдены.

15 марта сообщалось, что власти Финляндии допустили открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, подготовив законопроект о временных мерах по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее премьер-министр республики Петтери Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия. По мнению политика, в связи с этим Европейский союз должен позаботиться о своей защите.