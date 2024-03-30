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23:24, 30 марта 2024Мир

Кабмин Финляндии захотел продлить закрытие КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с Россией

Фото: Minna Raitavuo / IMAGO / Global Look Press

Правительство Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией в начале апреля. Об этом сообщает Yle.

Уточняется, что обсуждение начнется после Пасхи (католическая Пасха отмечается 31 марта — прим. «Ленты.ру»), то есть с 2 апреля.

Канцлер юстиции Туомас Пеюсти не исключает, что «серьезные основания» для продления закрытия пропускных пунктов будут найдены.

15 марта сообщалось, что власти Финляндии допустили открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, подготовив законопроект о временных мерах по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее премьер-министр республики Петтери Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия. По мнению политика, в связи с этим Европейский союз должен позаботиться о своей защите.

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      Юлия Мискевич
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