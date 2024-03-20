69-я параллель
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18:10, 20 марта 202469-я параллель

Совфед принял закон о расширении российской Арктики

Совфед одобрил закон о расширении Арктической зоны России на два района ХМАО

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон о расширении Арктической зоны России на два района ХМАО (Югры). Об этом сообщает РИА Новости.

Благодаря закону российская Арктика станет больше на 130 тысяч квадратных километров благодаря Березовскому и Белоярскому муниципалитетам. Принятый сенаторами закон также касается продления срока действия положения об особой экономической зоне в Магаданской области.

Дума проголосовала за закон в третьем чтении днем ранее, 19 марта. Он вступит в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным и публикации документа на официальном портале правовой информации.

Ранее канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады есть всего пять ледоколов и строительство новых только планируется.

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      Марк Леонов
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