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22:55, 10 марта 2024Мир

Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

Канадский генерал Фроули заявил, что действия РФ в Арктике не дают ему спать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Russian Archive / Globallookpress.com

Канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. По словам офицера, происходящее беспокоит его настолько, что он «не может спать по ночам», пишет издание Le Devoir.

Заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки пояснил, что Арктика, особенно район Аляски – это самый быстрый способ для атаки противника.

Фроули уточнил, что у России есть сорок атомных ледоколов, в ближайшие десять лет планируется еще около десятка таких судов. При этом у США и Канады есть всего пять единиц, и еще столько же они собираются построить коллективно.

Также генерал указал на невероятные возможности российского оружия, результаты его применения в зоне специальной военной операции на Украине сейчас может наблюдать весь мир.

На фоне напряженных отношений Запада с Москвой все это «не дает ему спать по ночам», заключил канадский офицер.

В январе экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. По их утверждению, российский флот попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.

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      Марина Совина
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