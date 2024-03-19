69-я параллель
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16:00, 19 марта 202469-я параллель

Госдума приняла закон о расширении Арктической зоны

Депутаты Госдумы в III чтении проголосовали за расширение Арктической зоны

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы сразу во втором и третьем чтениях проголосовали за расширение Арктической зоны России. Об этом сообщает ТАСС.

Принятые депутатами поправки к закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне» включат в зону Арктики два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа — Березовский и Белоярский.

Ожидается, что включение в Арктическую зону двух упомянутых районов поспособствует их развитию и сделает их привлекательными для инвесторов и застройщиков.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в список опорных пунктов Арктики Мурманск, Архангельск, Норильск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркуту, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь. Развитию перечисленных населенных пунктов будет уделено особое внимание.

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