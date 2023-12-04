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18:35, 4 декабря 202369-я параллель

Правительство России утвердило список опорных пунктов Арктики

Кабмин РФ внес в список опорных пунктов Арктики Мурманск, Архангельск и Норильск

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Правительство России внесло в список опорных пунктов Арктики ряд городов, среди которых перечислены Мурманск, Архангельск и Норильск. Список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ. Список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили в правительстве, всего в перечень опорников вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах Арктики. Кроме трех упомянутых городов, в список опорных пунктов вошли также Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

Правительство отметило, что развитию перечисленных населенных пунктов будет отведено особое внимание.

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«В тех населенных пунктах, которые находятся вблизи месторождений полезных ископаемых, будут развивать минерально-сырьевые центры, обеспечивающие развитие металлургической промышленности. На других территориях сконцентрируются на реализации приоритетных инвестпроектов, например создании логистических центров», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее стало известно, что правительство распространило действие «Дальневосточной ипотеки» под два процента на Арктическую зону.

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      Марк Леонов
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