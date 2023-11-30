В России запустили льготную ипотеку под два процента

В России запустили Арктическую ипотеку под два процента

Правительство России распространило действие «Дальневосточной ипотеки» под два процента на Арктическую зону, сообщает Telegram-канал кабмина.

Саму программу переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку», постановление об этом подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Участниками льготной ипотечной программы могут стать педагоги и медики, проработавшие в арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет шесть миллионов рублей. Льготной программой смогут воспользоваться жители Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также жители Красноярского края, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).

Президент России Владимир Путин поддержал запуск льготной ипотеки под два процента в Арктике в июне. Он заявил, что программа уже помогла 73 тысячам семей улучшить жилищные условия.