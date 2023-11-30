Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:08, 30 ноября 2023Среда обитания

В России запустили льготную ипотеку под два процента

В России запустили Арктическую ипотеку под два процента
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правительство России распространило действие «Дальневосточной ипотеки» под два процента на Арктическую зону, сообщает Telegram-канал кабмина.

Саму программу переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку», постановление об этом подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Участниками льготной ипотечной программы могут стать педагоги и медики, проработавшие в арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет шесть миллионов рублей. Льготной программой смогут воспользоваться жители Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также жители Красноярского края, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).

Президент России Владимир Путин поддержал запуск льготной ипотеки под два процента в Арктике в июне. Он заявил, что программа уже помогла 73 тысячам семей улучшить жилищные условия.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      Зеленский приехал на купянское направление

      В Москве запустят единый сервис-агрегатор для людей с инвалидностью

      Лаврова сравнили с «легендой номер 17»

      В Евросоюзе назвали незаконным одно из нововведений социальных сетей Meta

      Названа республика России с невероятными блюдами

      В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

      Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

      Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

      Названы лучшие способы вложения средств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости