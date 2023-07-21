Путин согласился запустить в России новую ипотеку под два процента

Президент Путин поддержал запуск льготной ипотеки под 2% для молодых семей в Арктике

Президент России Владимир Путин поддержал идею запустить в России льготную ипотеку под два процента для молодых семей, проживающих в арктических регионах. Механизм будет таким же, как у Дальневосточной ипотеки, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что программа уже помогла 73 тысячам российских семей улучшить жилищные условия. «Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать два процента», — заявил Путин.

Президент также предложил, чтобы мера действовала до 2030 года. Путин считает, что новая программа госкредитов станет серьезной поддержкой для живущих в Арктической зоне граждан.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ипотеку под два процента годовых в Арктике могут запустить в течение лета 2023 года. Зампред правительства добавил, что способы масштабирования такой ипотеки прорабатывают Минвостокразвития и Минстрой. Глава первого из этих ведомств Алексей Чекунков отмечал, что распространение механизмов дальневосточной ипотеки на Арктику повлекут дополнительные расходы — по прогнозам экспертов, до 2035 года потребуется потратить 11,6 миллиарда рублей.