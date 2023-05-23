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12:35, 23 мая 2023Среда обитания

Назван срок запуска в России новой ипотеки под два процента

Вице-премьер Трутнев: льготную ипотеку под 2% в Арктической зоне РФ могут запустить летом
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Льготную ипотеку со ставкой два процента годовых в регионах Арктической зоны могут запустить в России в течение лета 2023 года. Такой срок появления новой программы госкредитов на жилье назвал вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Думаю, в течение этого лета мы ее запустим. Будем ориентировать на Дальний Восток, где эта программа успешно реализована — почти 68 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой [в Дальневосточном федеральном округе]», — заявил замглавы кабмина.

Трутнев добавил, что способы масштабирования такой ипотеки прорабатывают Минвостокразвития и Минстрой. Глава первого из этих ведомств Алексей Чекунков ранее отмечал, что распространение механизмов дальневосточной ипотеки на Арктику повлекут дополнительные расходы — по прогнозам экспертов, до 2035 года потребуется потратить 11,6 миллиарда рублей.

Дальневосточная ипотека с 2019 года уже работает в двух арктических регионах — в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Россияне уже получили по этой льготной программе кредиты на общую сумму 287 миллиардов рублей.

Об инициативе масштабировать в России арктическую ипотеку стало известно в апреле 2023 года. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский видит потенциал в этой мере — по его словам, она должна сократить отток населения из регионов Арктики и улучшить демографическую ситуацию.

Нина Ташевская
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