В России введут новый вид льготной ипотеки

«Известия»: вице-премьер Трутнев призвал запустить льготную ипотеку в Арктической зоне РФ

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на соответствующие документы.

Отмечается, что призвал ввести дальневосточную ипотеку под два процента губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года. В эту зону включены Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край.

Цыбульский назвал инициативу одной из самых эффективных мер. По его мнению, предложение улучшит демографическую ситуацию и сократит отток населения из регионов Арктики.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила три варианта помощи молодым семьям вместо льготной ипотеки. Она призвала предоставлять им общежития или арендное жилье.

