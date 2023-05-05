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07:43, 5 мая 2023Россия

В Госдуме предложили три варианта помощи молодым семьям вместо льготной ипотеки

Депутат Буцкая призвала предоставлять молодым семьям общежития или арендное жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash

Молодым семьям, которые не могут позволить себе оформить ипотеку, необходимо предоставлять отдельные комнаты в общежитиях при вузах. Об этом в интервью Ura.ru заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть», — отметила она. Помимо этого, добавила Буцкая, поддержать молодые семьи можно, предоставив им аренду на льготных условиях или пособия.

По мнению депутата, прежде всего стоит помогать молодым парам в возрасте до 25 лет, поскольку такой возраст является лучшим для рождения детей. «Нам нужно пристально посмотреть, особенно на студенческие семьи, в которых рождаются дети», — заявила она.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас идет обсуждение возможных дополнительных мер поддержки семей и рождаемости в стране.

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Марина Совина
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