В Госдуме предложили три варианта помощи молодым семьям вместо льготной ипотеки

Депутат Буцкая призвала предоставлять молодым семьям общежития или арендное жилье

Молодым семьям, которые не могут позволить себе оформить ипотеку, необходимо предоставлять отдельные комнаты в общежитиях при вузах. Об этом в интервью Ura.ru заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть», — отметила она. Помимо этого, добавила Буцкая, поддержать молодые семьи можно, предоставив им аренду на льготных условиях или пособия.

По мнению депутата, прежде всего стоит помогать молодым парам в возрасте до 25 лет, поскольку такой возраст является лучшим для рождения детей. «Нам нужно пристально посмотреть, особенно на студенческие семьи, в которых рождаются дети», — заявила она.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас идет обсуждение возможных дополнительных мер поддержки семей и рождаемости в стране.