Путин заявил об обсуждении мер поддержки рождаемости и семей в России

Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости

Власти России обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости», — сказал глава государства во время встречи с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

В России в пяти регионах зафиксированы «сбои» в рождаемости, заявлял ранее глава государства. Он поручил разобраться с низкими показателями, уточнив, что в число отстающих регионов вошли Смоленская, Пензенская, Ленинградская и Рязанская области, а также Республика Мордовия.

Глава государства также называл повышение рождаемости главной демографической задачей. По его словам, россияне снова вступили в сложный демографический период.