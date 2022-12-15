Путин увидел «сбои» в рождаемости в пяти регионах России

Президент Путин поручил разобраться со «сбоями» в рождаемости в пяти российских регионах

Президент России Владимир Путин увидел «сбои» в рождаемости в пяти регионах страны и поручил разобраться с причинами таких показателей. Его слова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам приводит ТАСС.

«Нужно посмотреть, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране, что является причиной. В соседних регионах более-менее прилично, а в этих почему-то сбои идут», — заявил глава государства. В число отстающих, по словам президента, регионов вошли Смоленская, Пензенская, Ленинградская и Рязанская области, а также Республика Мордовия.

Президент отметил, что уровень рождаемости — это сложная тема и подчеркнул, что она является «интегральным показателем всех усилий» страны в сфере здравоохранения, экономической и социальной политики. Он призвал вице-премьера Татьяну Голикову проработать предложения для обсуждения этого вопроса к февралю 2023 года.

В ходе заседания Путин также пообещал, что размер пособия для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Кроме этого, с 2023 года будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения и до 17 лет.