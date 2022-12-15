Путин пообещал беременным пособия от половины прожиточного минимума

Размер пособия беременным составит от половины прожиточного минимума, пообещал Путин

Размер пособия для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума, пообещал президент страны Владимир Путин. Его слова цитирует РИА Новости.

Беременные женщины, которые встали на учет до срока в 12 недель и находятся в сложной финансовой ситуации, могут претендовать на выплаты с 2021 года. Размер этого ежемесячного пособия уже сейчас составляет половину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Путин пояснил, что с 2023 года будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения и до 17 лет. «При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — уточнил он.

В Москве величина прожиточного минимума для этой категории граждан составляет 23 508 рублей.