Путин назвал задачу по увеличению рождаемости в России

Главной демографической задачей в России является увеличение рождаемости. Об этом в среду, 15 января, президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет в YouTube канал «Россия 24».

По его словам, в 2019 году коэффициент рождаемости в стране составил 1,5.

Президент отметил, что россияне снова вступили в сложный демографический период. «Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов, вот в чем напряженность этого периода», — отметил Путин.

«Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет», — сказал глава государства. Так, к 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7, заявил президент.

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