Россиянам спрогнозировали рост продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020-м до 79,1 года в 2035-м. Об этом сообщили в Росстате, передает РИА Новости.

При этом разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 года — 75,18 у мужчин и 82,69 у женщин.

Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 до 1,579 к 2036 году. Он будет снижаться до 1,415 в 2025 году и снова начнет расти с 2026 года. Число умерших сократится с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 года до 1,69 миллиона человек по итогам 2035 года.

Доля детей и подростков снизится с 18,7 процента до 14, 2 процента, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8 процента до 65,1 процента. Наибольшая численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет.

При высоком прогнозе ожидаемая продолжительность жизни возрастет с 73,53 года в 2020-м до 81,66 года в 2035-м. В низком варианте прогноза ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 73,31 года по итогам 2019-го до 75,40 к концу 2035-го.

Ранее сообщалось, что численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. В 2035 году число граждан уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост останется на уровне 2020-го и не компенсирует естественную убыль населения.

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