Путин пообещал улучшенную систему поддержки рождаемости в России

Президент Владимир Путин пообещал заняться улучшением системы мер поддержки рождаемости в России, поскольку нынешние он считает недостаточными. Об этом он заявил во время посещения завода двигателей автоконцерна КАМАЗ, сообщает ТАСС.

По его словам, меры поддержки родителей создают уверенность у людей, но этого может быть мало. «Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — добавил Путин в беседе с рабочими предприятия.

Глава государства отметил, что россияне уже получают повышенные выплаты за первого и второго ребенка, было продлено действие программы материнского капитала. В регионах с низкими показателями рождаемости выплачиваются пособия. Со следующего года право на эти деньги получит большее число людей, потому что изменится ценз. Путин подчеркнул, что это поможет гражданам «планировать свою семью и увеличивать количество детей».

По данным Росстата, в 2019 году зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения. За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. В Минтруде назвали эти данные ожидаемыми из-за сокращения числа женщин детородного возраста. В ведомстве призывали наращивать меры по поддержке рождаемости и финансового положения семей.

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