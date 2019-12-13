Минтруд прокомментировал рекордное сокращение населения России

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал данные о рекордном сокращении населения страны в 2019 году, заявив, что это было ожидаемо. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства связал убыль населения со снижением количества женщин детородного возраста. Он подчеркнул, что необходимо наращивать меры по поддержке рождаемости и материального положения российских семей.

«Со следующего года мы принимаем дополнительные меры», — отметил Топилин, добавив, что с 1 января 2020 года сроки выплаты за рождение первого или второго ребенка увеличат до достижения ребенком трех лет. На сегодняшний день выплата действует до полутора лет.

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Кроме того, планируется расширить число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.

Ранее 13 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. За 10 месяцев число умерших оказалось выше числа родившихся на 259,6 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные Росстата неприятными. По его словам, национальный проект в области демографии призван исправить эту ситуацию.

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