Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

Данные о сокращении населения России неприятны, однако национальный проект в области демографии призван это исправить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отчет Росстата. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 13 декабря.

«Сошлись две демографические ямы в одну. Это та реальность и наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах», — сказал Песков.

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По его словам, нацпроект в области демографии, который включает целый комплекс мер, призван улучшить ситуацию.

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. За 10 месяцев число умерших оказалось выше числа родившихся на 259,6 тысячи человек.

В начале ноября в Счетной палате предупредили о риске сокращения населения России. О продолжающейся естественной убыли населения говорили также в Министерстве труда и социальной защиты.

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