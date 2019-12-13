России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет Росстата.

За 10 месяцев года число умерших оказалось выше числа родившихся на 259,6 тысячи человек. Выше этот показатель был только в 2008 году, тогда убыль составила 362 тысячи человек.

В ведомстве также уточнили, что приток мигрантов не сможет компенсировать сокращение численности населения.

7 ноября аудиторы Счетной палаты сообщили, что численность населения в России на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше по сравнению с началом года. В докладе подчеркивается, что естественная убыль населения ускоряется на протяжении последних четырех лет.

25 октября замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко упомянул «очень серьезный сдвиг» в сторону уменьшения населения.

По данным Минэкономразвития, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшения возрастной структуры населения. В ведомстве отметили, что демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. Согласно его оценке, в 2020-2023 годах население будет расти за счет прироста мигрантов, а с 2024 года — как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

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