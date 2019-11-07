Демография в России оказалась под угрозой

В России наблюдаются существенные риски для роста населения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета, который опубликован на сайте ведомства.

По подсчетам аудиторов, естественная убыль населения за первые восемь месяцев составила 219,2 тысячи человек, а численность постоянного населения по состоянию на 1 сентября — 146,7 миллиона человек.

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При этом естественная убыль отчасти (на 76 процентов) компенсировалась миграционным приростом. В итоге численность населения в начале сентября уступала аналогичному показателю на начало года всего на 52,5 тысячи человек.

Естественная убыль населения в первые восемь месяцев года сравнима со значениями всего прошлого года, отмечается в докладе. Это ставит под угрозу выполнение национального проекта «Демография», рассчитанного до 2024 года. По его условиям, смертность среди населения старше трудоспособного возраста должна снизиться, а коэффициент рождаемости — увеличиться (до 1,7 на одну женщину).

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