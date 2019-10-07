Названы сроки начала естественного прироста населения в России

Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года. Это следует из текста прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, который внесли в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета, передает ТАСС

Снижению возрастных коэффициентов смертности будут способствовать мероприятия по ее сокращению, прежде всего среди населения трудоспособного возраста, говорится в документе, который подготовило Минэкономразвития. При этом отмечается, что, несмотря на эти меры, естественная убыль населения сократится до 2023 года, так как эти меры не смогут «компенсировать тенденции в рождаемости».

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По данным Минэкономразвития, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшения возрастной структуры населения. В ведомстве отметили, что демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. Согласно его оценке, в 2020-2023 годах население будет расти за счет прироста мигрантов, а с 2024 года — как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

В результате среднегодовая численность населения России вырастет с 146,8 миллиона человек в 2018 году до 147,7 миллиона в 2022 году. К 2024 году она может достигнуть 148,7 миллиона человек. Численность трудоспособного населения в 2019 году составит 82 миллиона человек, в 2020 году — 82,5 миллиона человек, в 2024 году — 85,3 миллиона человек.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что к 2030 году продолжительность жизни россиян должна достичь 80 лет. По словам чиновника, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. Этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Большую роль сыграло то, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью.

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