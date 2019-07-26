Темпы рождаемости в России продолжат снижаться, хотя показатели сейчас «неплохие». Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края, передает ТАСС.

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«У нас есть очень серьезный запас с точки зрения количества детей на одну семью. В принципе у нас эти показатели сейчас неплохие — сейчас чуть-чуть меньше 1,6 ребенка», — отметил он.

Ранее в июле сообщалось, что рождаемость в России продолжает падать и достигла своего минимума за последние 10 лет. Так, за первые три месяца текущего года рождаемость снизилась на 9,1 процента — на свет появились 355,3 тысячи детей, в то время как за тот же период годом ранее родились 390,9 тысячи. В январе — марте умерли 462 тысячи человек.

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