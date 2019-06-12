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Названы самые «рожающие» регионы России

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Названы российские регионы, в которых в 2018 году были зафиксированы самые высокие показатели рождаемости и смертности. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает RT.

Лидером по рождаемости стала Москва, где в прошлом году появились на свет 132,1 тысячи человек. На втором месте оказалась Московская область (83 тысячи человек), на третьем — Краснодарский край (64,5 тысячи человек). Далее идут Санкт-Петербург (64 тысячи человек) и Тюменская область (50 тысяч).

Меньше всего россиян родилось в Ненецком автономном округе (618 человек), Чукотке (625 человек), Магаданской области (1427 человек), Еврейской АО (1,8 тысячи) и Калмыкии (3 тысячи).

Больше всего людей умерло в Москве (122 тысячи человек), Подмосковье (92 тысячи), Краснодарском крае (67 тысяч), Санкт-Петербурге (59,8 тысячи) и Свердловской области (58,5 тысячи). Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО — 394 человека.

Всего в 2018 году в стране родились 1,6 миллиона человек, скончались — 1,8 миллиона.

В конце апреля стало известно, что в России снизилась детская смертность.

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