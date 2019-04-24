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В России снизилась детская смертность

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В 2018 году в России снизилась смертность среди детей, матерей умерло меньше на 13 процентов. Статистика приводится в итоговом докладе министерства здравоохранения со ссылкой на данные Росстата, передает ТАСС.

В документе говорится о том, что в прошлом году уровень смертности среди несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет снизился с 59,8 до 53,9 на 100 тысяч случаев.

В 32 регионах случаи материнской смертности не были отмечены, еще в 13 регионах уровень был ниже, чем в среднем по России. «Материнская смертность за 12 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 8,2 процента (с 7,3 до 6,7 на 100 тысяч), умерло меньше на 13,7 процента (17 женщин)», — отмечается в докладе.

Кроме того, за указанный период на 0,6 процента снизился и уровень смертности людей трудоспособного возраста — с 484,5 до 481,6 на 100 тысяч человек.

За последние три года сократилась численность населения в 60 регионах России. Больше всего это затронуло Еврейскую автономную область, Тамбовскую, Магаданскую и Курганскую области, а также Республику Коми. Несмотря на снижение смертности, в России продолжает падать уровень рождаемости.

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