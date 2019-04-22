В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.

Лидерами по депопуляции стали Еврейская автономная, Магаданская, Тамбовская и Курганская области, а также Республика Коми. В каждом из этих субъектов число жителей сократилось более чем на три процента.

Отмечается, что в большей мере процесс сокращения коснулся Саратовской и Нижегородской области, а также Алтайского края — население этих регионов стало меньше более чем на 40 тысяч жителей. Исключительно по естественной убыли лидерами стали Нижегородская, Ростовская и Воронежская области.

Прирост населения наблюдается в 25 регионах. В тройке лидеров по этому показателю — Севастополь (плюс 6,46 процента), Ингушетия (5,2 процента) и Чечня (4,5 процента).

Население Санкт-Петербурга, который занимает по данному показателю седьмую строчку, выросло на 3,03. Москва с показателем 2,31 процента разместилась на 12-м месте.

В целом по стране за последние три года зафиксировано снижение смертности населения, однако его опережает падение рождаемости. Также наблюдается сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

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