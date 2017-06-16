Демографы предрекли сокращение населения Украины до 30 миллионов к 2050 году

К 2050 году население Украины может сократиться до 30 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук страны, передает в пятницу, 16 июня, РИА Новости Украина.

По мнению демографа Лидии Ткаченко, тенденцию депопуляции в стране преодолеть уже практически невозможно. «Депопуляция — это не просто сокращение населения, это именно когда количество умерших превышает количество рожденных в определенный календарный период», — пояснила эксперт.

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По ее словам, в 2016-м разница между количеством родившихся и умерших жителей страны составила 187 тысяч человек. Также Ткаченко уточнила, что демографические показатели приводятся с большими допущениями, так как украинский Госстат пользуется данными текущего учета. «Что им дал Минюст», — пояснила она.

По данным официальной статистики, за 25 лет независимости население Украины сократилось более чем на 9 миллионов человек. Сейчас в стране проживают около 42 миллионов.

В 2016 году сообщалось, что за предыдущий 2015-й число жителей страны уменьшилось почти на 200 тысяч человек. Тогда в Институте демографии и социальных исследований прогнозировали, что к 2050 году население может сократиться до 35 миллионов человек.

В феврале 2016-го агентство Bloomberg причислило Украину к одной из пяти самых «несчастных экономик мира». Индекс несчастья был определен как сумма инфляции и безработицы. На Украине он составил 26,3 процента.