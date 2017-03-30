ООН обнаружила более половины украинцев за чертой бедности

За чертой бедности находится более 60 процентов жителей Украины. Об этом заявил представитель Программы развития ООН в стране Нил Уокер, сообщает в четверг, 30 марта, ТАСС.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60 процентов населения находятся ниже черты бедности», — сказа он на пресс-конференции в Киеве.

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С 1990 по 2015 год национальный доход в расчете на одного человека в стране снизился более чем на 30 процентов. Такие данные привела директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова.

Месячный прожиточный минимум в стране, по данным на 2017 год, составляет 1544 гривны (почти 3300 рублей). Эту сумму государство планирует увеличить до 1700 гривен (почти 3600 рублей). Средняя зарплата на Украине — 4700 гривен (10 тысяч рублей) по данным Госстата.

В начале месяца агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых несчастных стран, который составлялся по двум показателям: уровню инфляции и безработицы. Украина вошла в топ-10 списка, заняв шестую строчку. Лидером стала Венесуэла.