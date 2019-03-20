Население Сибири сократилось

В 2018 году отток населения из Сибирского федерального округа (СФО) усилился в 1,5 раза по сравнению с 2017-м. По данным Новосибирскстата, миграционная убыль составила 29 тысяч человек.

Наибольший отток населения наблюдался в Омской области — здесь число уехавших в другие регионы страны превысило число прибывших на 12 тысяч человек. Миграционный прирост сложился только в Новосибирской области — 8 тысяч человек.

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В 2017 году миграционная убыль населения составила 30,3 тысячи человек. Однако тогда в статистику попали Бурятия и Забайкалье, которые с ноября 2018 года входят в состав Дальневосточного федерального округа. Без учета забайкальских регионов отток населения из СФО в 2017 году составил 18,9 тысячи человек.

В июле 2018 года эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара в обзоре «Мониторинг экономической ситуации в России» заявляли, что России грозит сокращение населения. По оценке аналитиков, основной причиной может стать уменьшение миграционного прироста с Украины до обычных значений при слабом восстановлении притока из стран Центральной Азии.

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