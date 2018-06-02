Правительство озаботилось снижением количества школьников

Численность школьников в России за последние 17 лет резко снизилась. Об этом говорится в докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, передает ТАСС.

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

«За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7 процента. Демографическая яма с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», — утверждают авторы доклада.

По прогнозам, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 миллиона человек, что более чем на 40 процентов ниже показателя 2009 года — тогда в высшие учебные заведения поступили 7,4 миллиона выпускников школ.

Летом 2016 года председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Россию к 2025 году ждет более глубокая чем в 1990-х годах демографическая яма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!