Глава Башкирии задумался о новом министерстве из-за снижения рождаемости

Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил создать в регионе министерство по делам семьи. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 марта.

«К сожалению, власть не оказывает большого внимания семье. (…) У нас присутствуют и радикальные предложения — создать министерство семьи или специальное государственное учреждение, которое занималось бы проблемой семейных отношений», — сказал он в ходе встречи с многодетными матерями.

Подобное ведомство могло бы рассматривать вопросы оказания помощи тем, кому «тяжело, трудно» и «специальные вопросы, связанные с неблагополучием», отметил Хамитов.

Он подчеркнул, что в республике резко снизилась рождаемость: в 2013-2015 годах этот показатель составлял 59-60 тысяч детей, в 2016-м — 56,5-57 тысяч. «Надо думать, как выходить из этой ситуации», — резюмировал глава Башкирии.

3 февраля партия «Коммунисты России» предложила увольнять губернаторов за отсутствие естественного прироста населения в регионе. Если власть не может решить эту проблему, то «никакую другую она точно не решит», заявил зампредседателя ЦК партии Ярослав Сидоров.

В августе прошлого года депутат Госдумы Ольга Епифанова предложила создать министерство по делам детей на федеральном уровне. По ее мнению, ведомство могло бы заняться обеспечением социальных гарантий семей, формированием комфортной среды для развития детей, организацией их летнего оздоровительного отдыха и предотвращением сиротства.

Летом 2016-го председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Россию к 2025 году ждет более глубокая, чем в 1990-х годах, демографическая яма.