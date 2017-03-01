В Испании появился «секс-царь»

В правительстве Испании ввели должность ответственного за повышение показателей рождаемости в стране. На место «секс-царя» назначили эксперта по вопросам демографии, сенатора Эдельмиру Баррейру (Edelmira Barreira), сообщает The Daily Mirror.

Отмечается, что в 2015 году в Испании показатели рождаемости уступили смертности, после чего правительство страны начало принимать меры, чтобы изменить ситуацию. По информации издания, Баррейра будет отвечать за улучшение демографических показателей. Премьер-министр Мариано Рахой (Mariano Rajoy) составит вместе с ней новую национальную стратегию по данному вопросу.

Как сообщает The Daily Mirror, в 2015 году у испанок в возрасте от 18 до 49 лет было в среднем по 1,3 ребенка. При этом у жительниц других стран Евросоюза этот показатель достигал 1,58. Отмечается, что ухудшение демографической ситуации началось в 2008 году. По словам директора международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Рафаэля Пуйоля (Rafael Puyol), испанцы сильно устают после полного рабочего дня, и винят график работы в снижении рождаемости.

В феврале стало известно, что республики Чечня, Ингушетия и Тыва вошли в тройку лидеров Национального рейтинга рождаемости, подготовленного Общественной палатой (ОП) РФ.