Чечня возглавила Национальный рейтинг рождаемости

Республики Чечня, Ингушетия и Тыва вошли в тройку лидеров Национального рейтинга рождаемости, подготовленного Общественной палатой (ОП) РФ. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщается на сайте организации.

По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, документ поможет федеральным и региональным властям скорректировать соответствующие социальные программы.

В топ-десять также вошли Дагестан, Республика Алтай, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО) и Бурятия, говорится в сообщении.

Так, в Тыве, Чечне, Алтае и ЯНАО на одну женщину приходится трое детей. По двое детей рожают в 16 регионах России. В остальных 65 субъектах Федерации — по одному.

Самые низкие демографические показатели зафиксированы в Мордовии, а также в Ленинградской, Псковской, Магаданской, Смоленской, Орловской, Брянской, Волгоградской, Тульской и Тамбовской областях. Москва получила в рейтинге 47-е место, Санкт-Петербург — 20-е.

Уточняется, что исследование проводилось на данных открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

Наиболее комфортная среда для рождения детей, следуя расчетам, в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень «социального комфорта» зафиксирован в Москве, Иркутской области и Чечне.

9 сентября глава Минтруда Максим Топилин на полях Восточного экономического форума сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения дополнительных мер поддержки матерей, родивших двух детей до 30 лет. По словам министра, «самая большая проблема» заключается в том, что возраст появления первого ребенка у российских женщин увеличивается.