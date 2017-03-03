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Онищенко загорелся идеей подмосковного «Домостроя»

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил провести в Московской области при участии Русской православной церкви фестиваль «Домострой». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковное «Радио-1» в среду, 3 марта.

«На будущей неделе я буду встречаться с владыками, которые могут и готовы принять участие», — сказал парламентарий. Дата проведения мероприятия пока не выбрана. Предположительно его могут приурочить к Дню семью, любви и верности, отмечаемому в июле, или Яблочному спасу — 19 августа.

По мнению Онищенко, памятник русской литературы, в честь которого планируется назвать фестиваль, не следует воспринимать как «средоточие патриархальной дикости» неправильно.

«На самом деле это собранная протопопом Сильвестром народная мудрость, традиции, обычаи России, российской семьи, российского воспитания, питания, отношения в семье к матери, к женщине как к источнику жизни», — сказал депутат.

1 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге казаки будут раздавать женщинам в качестве подарка на 8 Марта мимозу и «Домострой». Инициатор акции — атаман Православного союза казаков «Ирбис» пояснил, что «Домострой» заинтересует женщин и станет стимулом для их духовного развития.

«Домострой» — памятник русской литературы XVI века. Книга является сборником правил, советов и наставлений по вопросам семьи, религии и управлением хозяйством.

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